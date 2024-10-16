佳格推「以愛樂活營養教育計畫 期創造狀態很好的樂齡台灣

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-16 19:09

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佳格 (1227-TW) 集團今 (17) 日正式發布 2024 年「以愛樂活營養教育計畫」。 佳格永續長陳文琪與台灣食物銀行聯合會理事長方荷生、弘道老人福利基金會執行長李若綺、老五老基金會執行長游麗裡、營養師代表許青雲及台灣中餐名廚阿義師張侑霖共同宣布，將透過定期物資捐贈、志工媒合以及營養教育三大行動。，貫徹佳格「全家的營養健康夥伴」使命，積極響應政府健康台灣深耕計畫，攜手社福夥伴共創狀態更好的樂齡台灣。

據國家發展委員會表示，台灣將在 2025 年成為超高齡社會，屆時每五人中將有一人是 65 歲以上長者，不僅為長照系統帶來挑戰，更加劇了社福機構的負荷。面對邁入超高齡社會的挑戰，佳格積極回應社會需求，以企業資源和影響力，支持社福機構擴大服務範圍，共同創造更長遠有效的公益行動影響力。

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佳格永續長陳文琪表示，「以愛樂活」從單純的公益捐贈，發展成結合物資捐贈、志工媒合和營養教育的綜合性計畫，以期能更全面地幫助長者。我們相信，透過與更多利害關係人的合作，可以創造更大的影響力，為樂齡台灣創造更美好的未來。

佳格定期物資捐贈，完善長者營養缺口，關懷超過 13 縣市共 2500 戶邊緣戶弱勢長者，提供桂格完膳營養素、桂格葡萄糖胺奶粉、桂格超能多穀力、得意的一天高湯粥、福樂牛奶等產品，以三個月為週期，持續供應長者日常所需的蛋白質、葡萄糖胺、鈣質和膳食纖維等營養。透過長期物資捐贈，佳格希望幫助長者維持健康，改善因牙口不佳與消化機能退化而影響食慾，進而造成的營養不足，有效預防肌肉流失和骨鬆等問題。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，隨著高齡人口比例上升，觀察到社區中獨居長者增加，加上物價上漲與志工人力短缺，更讓經濟弱勢長輩無法獲得足夠營養。在這樣的背景下，我們呼籲更多的民眾與志工，攜手關心獨居長輩的需求，讓他們不僅能吃飽，更能吃得健康。

佳格並率先捐贈 7500 份營養補給箱，並號召企業與社會大眾響應認捐，並將透過 H2U 永悅健康、BBTruck 品辰科技物流支援物資運送。

佳格從長期與社福單位的合作中，發現台灣社福機構面臨物資和志工雙缺的困境日益嚴重，因此自去年協助招募志工夥伴。弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，社福單位志工短缺是長期痛點，去年透過佳格媒合成功的志工，至今已成為助老服務的好幫手，希望今年可以號召更多人一起參與。