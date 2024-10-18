大陸建設實踐綠色設計 超譯普立茲克建築獎大師永恆價值

大陸建設實踐綠色設計 2024-10-18 09:44

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帶領世界走入現代建築的現代主義大師密斯 · 凡德羅曾說：「Less is More, 與附加裝飾相比，進行精簡更爲困難。」位在德國柏林的「新國家美術館 (Neue Nationalgalerie)」，1963-1968 年由密斯 · 凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）設計建造，以特殊鋼結構撐起黑色平行屋頂，四面採用大面玻璃，宛如一座透明通透涼亭，當年突破性設計堪稱 20 世紀標誌性建築代言之作！經過 50 年使用，直到 2012 年委由英國建築師 David Chipperfield 著手整建，不僅完整保留密斯當年設計，也運用現代材料讓這座 60 年代的經典建築更具有永續性。

德國柏林新國家美術館翻新。

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超越時間的永續設計

經典的意涵在於超越時間，2023 年建築界最高榮譽，將普立茲克建築獎頒給英國建築師 David Chipperfield，他將這個獎項視為一種鼓勵，繼續關注建築的實質和意義。他表示，作為建築師可以在創建更美麗世界的同時，也扮演更卓越和參與度更高的角色，創造更公平、更可永續的世界。2024 年大陸建設回應氣候變遷的永續環境思維，特別邀請享譽國際、具有豐富友善環境觀念及技術的 DCA 團隊實踐綠色設計，David Chipperfield 台灣第一件住宅作品「耑芃」不僅以傳遞永恆美感回饋板橋國際格局，更為居所空間創造獨特場所感受，讓日常生活也成為一種享受。

耑芃外觀 3D 示意圖。

現代柱列演繹神聖詩意

一如 David Chipperfield 準確的設計語彙，在理性主構下，描述的是永恆的價值美學。沒有過度裝飾的現代性，隱喻古典莊嚴的神聖性精神，一種由柱列、對稱、尺度、次序感而來的詩意，構築耐人尋味的感性空間，對比城市喧嘩，讓人更可以靜下來用心靈去體驗。18 米寬南雅南路上「耑芃」米白色花崗石柱列精粹如詩，亮面鑿面交織，在樑柱之間形成厚實輕盈反差，幻映光影表情；更透過反樑結構舖排橫向線條，為室內爭取極大化視野及採光角度，刻劃 9 米 3 模距尺度，讓空間成為完美生活的容器。

耑芃景觀 3D 示意圖。

回家路徑 創造多層次風景謐境

一層公共空間刻意營造曲徑通幽的迂迴美感，雙排大樹迎人，入口流蘇指出家的地址。通過側方簷廊，第一道序曲是遇見禪境框景花園，轉進多層次挑高大廳，一眼望穿連續而透明的流動風景。深色木皮、水磨石、胡桃木皮，搭配薄紗蛇行簾落地窗，界定禮賓、閱讀、家教功能空間，更以溫潤宜人的柔和光影尊寵每一位主人。

耑芃大廳 3D 示意圖。

四季森態烘托，為空間創造感受

面寬 50 米深 40 米 657 坪基地，被大樹植被自由而柔軟地包覆。沿街面形塑成公共綠帶，行進間皆有過渡的情境。零店面公設空間自室內延伸到院落，瑜珈室是身心靈森態宇宙、多功能廳可以成為聚會的戶外聚場、廚藝教室是奢華的味蕾工坊，豐富植被的後花園，每天上演完美日常。屋頂花園收攬板橋極致視野，圓形花壇、草坪景緻，日月光浴，是可以獨享或共享的另一片天空。

耑芃景觀 3D 示意圖。

David Chipperfield 表示，設計是有靈魂的，應該更深刻思考本土文化帶给人們的影響，而不僅僅是塑造出文化的樣態。因此，他的作品總能透過特定情感和理念呈現，預見未來生活趨勢，以自己理解的現代時尚來定義奢華公寓該有的氣質，具現寧静、安定、優雅且具有戲劇性的生活方式。

普立茲克建築獎大師 David Chipperfield 台灣首獻板橋重磅之作，果然吸引不少 T-Park 通訊園區科技菁英、醫療、金融界高知識份子熱情收藏。大陸建設「耑芃」接待會館更以沈浸式美術館再現英國建築大師 David Chipperfield 經典作品，果然再度成為板橋熱烈話題。