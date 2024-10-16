鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-16 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.27元，其中最高估值1.03元，最低估值-0.4元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.03(1.46)
|1.89
|3.16
|最低值
|-0.4(-0.4)
|0.44
|1.69
|平均值
|0.31(0.53)
|1.22
|2.32
|中位數
|0.27(0.76)
|1.35
|2.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|204,487,000
|218,741,000
|205,152,630
|最低值
|190,730,000
|193,280,000
|195,842,000
|平均值
|200,014,000
|205,245,980
|201,538,210
|中位數
|200,924,000
|204,339,000
|203,620,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.15
|5.68
|11.21
|3.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|199,138,777
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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