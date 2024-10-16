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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-16 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中石化 (1314-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
國泰台灣領袖50 (00922-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)


5. 外資當日 (15) 賣超的股票
中信中國50正2 (00753L-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、光鋐 (4956-TW)、台塑 (1301-TW)
 

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台新金17.2-1.99%
中石化8.121.00%
光鋐39.95.70%
台塑47.85-1.03%
元大台灣50反13.31.85%
元大滬深300正216.2-4.31%
國泰台灣領袖5022.4-1.93%
中信中國50正29.39-5.53%
期街口布蘭特正213.45-0.15%
元大美債20正28.882.19%

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