中國大力救市、CoWoS 提早擴產，「這」個族群會跟著一路噴到外太空
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 19:00
中國人行開始大力救市場，降準加降息連發，投資人預期中國大陸底部救市可能有全球財富效應。
大華國際投顧鄭瑞宗認為，客戶對於 AI 需求持續增加的情況下，台積電的 CoWoS 產能擴張將提早一年出現，不只台積電營收獲利會提升，也能進階導致明年產能、資本支出、產品價格持續往上走。
在雙重利多之下，今日週三收漲 329 點，加權指數收 22761，量能放大來到 4362 億，這就是由主流帶動大盤上漲的氣勢。而主流是不是兩天前就領先告訴大家了。
鄭瑞宗表示，今天可以看到早盤最強的族群先由半導體產業鏈的上游端 IP 矽智財帶動，高價 (3529-TW) 力旺、3443 創意從開盤就強鎖漲停版，布局 IP 的神盾集團中 (6695-TW) 芯鼎、(6684-TW) 安格，也急拉亮燈漲停板跟上。
同樣為半導體產業鏈的上游端的 IC 設計族群也是百花齊放，鄭瑞宗在 9/23 日的節目就已經預告搶先提醒各位粉絲觀眾朋友，第四季又要再上來的主流產業，同樣為我專業中的專業就是 IC 設計族群。
再次說明為什麼要注意 IC 設計，因存貨很多都降到剩下 1~2 個多月，這已經是疫情前的水準，這表示 IC 設計產業，經過兩年的努力，總算把存貨消化完畢，手上貨不多了，第四季又是今年最旺季，明年接單也轉強，投片就得增加，加上股價很多都位於今年的低檔，股價就會大漲，這波原相、創惟存貨大降至 1.08、1.77 個月，默默偷漲一倍就是最佳範例，再來類似的設計股會很多。
所以說今天創惟 (6104-TW) 又再度亮燈漲停板，股王 (5274-TW) 信驊也亮燈漲停版，通嘉 (3588-TW)，晶宏 (3141-TW)，(3094-TW) 聯傑，(6237-TW) 驊訊，通通亮燈漲停版。
鄭瑞宗指出，昨天買進的 (2436-TW) 偉詮電今日繼續噴上去，存貨自高峰 17.5E 降至 6.58E，存貨只剩 2.39 個月，而第四季是今年最旺一季，第四季投片估增 30%。在市場還不知道也有訂單下，將比照辦理大漲一倍，明年 EPS 可達 5~6 元，PE 抓 20 倍就是看 100。
今天買進的 49XX 亮燈鎖住漲停版，存貨自 16.9E 降到 6.3E，只剩 2.1 個月存貨，第四季旺季，不只業績是今年最高，目前我掌握到的數字投片也大增 30%，且明年將三率三升。
另一檔今日買進的 67XX 存貨從 9.58E 降到 1.31E，只剩下 0.87 個月，非常驚人的低，手上幾乎都沒有存貨，旺季一來就得趕緊加碼投片，而明年 AI PC 需求會上來，高速傳輸訂單會很多，三率三升是必然趨勢。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx
ID:@S168178
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