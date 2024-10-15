今年全球第二大！現代汽車印度IPO啟動募資 目標33億美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-15 10:57

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現代汽車印度子公司正式啟動首次公開募股（IPO）計劃，預計籌集 33 億美元，不但成為今年以來全球第二大 IPO 案，也將創下印度股市史上最大上市規模。

現代汽車印度子公司自 14 日起開始接受機構競購，15 至 17 日開放散戶或其他投資人申購，計畫於 10 月 22 日在孟買證券交易所正式掛牌交易。

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此次 IPO 不發行新股，而是由韓國母公司出售印度分公司最多 17.5% 的持股，該子公司的估值最高可達 190 億美元，預估現代印度的市值將占到母公司現代汽車總市值約 40%。

透過這筆資金，現代將擴大在印度的生產，尤其是電動車和混合動力車領域，這將有助於現代加強在印度市場的地位，因為印度越來越重視環保汽車。

Kiwoom 證券的分析師 Shin Yoon-chul 表示，現代汽車透過 IPO 將籌集龐大資金，以縮小與印度第一大汽車廠風神鈴木（Maruti Suzuki）的差距，而且現在 IPO 時機很好，因為汽車產業的業績表現持續優於印度大盤。

現代汽車有望成為印度第二大規模汽車製造商，該公司計劃於明年初推出其首款印度製造的電動汽車，並從 2026 年開始推出至少兩款針對印度市場量身定製的汽油動力車型，可望擴大其 SUV 產品陣容，從風神鈴木以手中搶下市占率。