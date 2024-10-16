【好康逗相報】豐雲學堂10月限定活動來襲！幫你整理市場還有得抽獎！獎品、攻略一次看！
鉅亨研報 2024-10-16 09:25
豐雲學堂 10 月活動驚喜升級！全站內容任選訂閱，通通有機會抽中市值 $5,000 麗寶樂園渡假券、$3,000 福容大飯店好禮即享券。我們打造的 PRIME 財經知識遊樂園，絕對能釋放你的投資能量！ 想知道哪些內容 CP 值最高嗎？跟著我們繼續看下去～
一、活動說明
活動期間：2024 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 23 時 59 分止
抽獎對象：活動期間訂閱豐雲學堂付費內容的用戶
活動獎品：市值 $5,000 麗寶樂園即渡假券 15 名、$3,000 福容大飯店好禮即享券 25 名
二、抽獎攻略
1. 買越多、中獎機率越高
活動期間訂閱越多，你的中獎機率就越大！但每一個抽獎機會都是寶貴的投資知識唷！
2. 找尋低價方案＋送贈品方案
買豐雲學堂的低價優惠產品，用最少的付出獲得最大的回報最聰明！
三、偷偷告訴你！這 4 個是最優惠的方案
雖然全站內容任選訂閱都能參與抽獎，但別錯過下列 4 個超值方案…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
四、報名講座也能抽 $5,000 麗寶渡假券！加碼抽 iPhone 16！
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