【好康逗相報】豐雲學堂10月限定活動來襲！幫你整理市場還有得抽獎！獎品、攻略一次看！

鉅亨研報 2024-10-16 09:25

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豐雲學堂 10 月活動驚喜升級！全站內容任選訂閱，通通有機會抽中市值 $5,000 麗寶樂園渡假券、$3,000 福容大飯店好禮即享券。我們打造的 PRIME 財經知識遊樂園，絕對能釋放你的投資能量！ 想知道哪些內容 CP 值最高嗎？跟著我們繼續看下去～

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一、活動說明

活動期間：2024 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 23 時 59 分止

抽獎對象：活動期間訂閱豐雲學堂付費內容的用戶

活動獎品：市值 $5,000 麗寶樂園即渡假券 15 名、$3,000 福容大飯店好禮即享券 25 名

二、抽獎攻略

1. 買越多、中獎機率越高

活動期間訂閱越多，你的中獎機率就越大！但每一個抽獎機會都是寶貴的投資知識唷！

2. 找尋低價方案＋送贈品方案

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三、偷偷告訴你！這 4 個是最優惠的方案

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四、報名講座也能抽 $5,000 麗寶渡假券！加碼抽 iPhone 16！