鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為149元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 16:10
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.11元下修至4.05元，其中最高估值4.72元，最低估值3.16元，預估目標價為149元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|4.72(4.72)
|8.24
|10.63
|最低值
|3.16(3.16)
|2.91
|6
|平均值
|4.08(4.08)
|5.96
|8.49
|中位數
|4.05(4.11)
|6.01
|8.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19,058,900
|23,135,200
|27,452,000
|最低值
|18,336,000
|18,532,000
|21,139,000
|平均值
|18,763,770
|21,198,980
|24,192,620
|中位數
|18,818,000
|21,468,000
|24,101,650
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.19
|4.25
|12.9
|15.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,836,498
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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