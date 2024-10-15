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鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為149元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 16:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.11元下修至4.05元，其中最高估值4.72元，最低估值3.16元，預估目標價為149元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.72(4.72)8.2410.63
最低值3.16(3.16)2.916
平均值4.08(4.08)5.968.49
中位數4.05(4.11)6.018.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,058,90023,135,20027,452,000
最低值18,336,00018,532,00021,139,000
平均值18,763,77021,198,98024,192,620
中位數18,818,00021,468,00024,101,650

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-0.194.2512.915.45
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,836,49818,334,33626,182,37625,546,205

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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