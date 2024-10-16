五角大廈：美國「薩德」反飛彈系統首批組件已運抵以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-16 10:02

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美國國防部周二（15 日）表示，一支由美國軍方組成的先遣人員，以及操作「薩德」反飛彈系統（THAAD）需要的初始組件，已於周一抵達以色列。

美國國防部說，更多美國軍方人員和「薩德」組件將在未來幾天陸續到達，這套系統將有助於以軍抵抗伊朗的彈道飛彈襲擊。

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美國國防部發言人萊德表示，以軍在不久的將來就會全面使用這套飛彈防禦系統，但出於行動安全，美方不會公布具體時間表。

這一部署行動，兌現了美國對保衛以色列和保護以色列境內美國公民免遭伊朗進一步彈道飛彈襲擊的承諾。

「薩德」是美軍最強大的反飛彈武器之一，測試幾乎達到完美成功率。一套「薩德」系統的成本介於 10 億至 18 億美元。

目前美國陸軍擁有 7 套「薩德」系統，每套通常由 6 個車載發射裝置、48 枚攔截飛彈以及無線電和雷達設備組成，需要大約 95 名士兵操作。

軍事專家 Elijah Magnier 表示，近來伊朗向以色列發射近 200 枚飛彈，其中有一些是高超音速彈道飛彈，以色列的反飛彈系統無法做到有效攔截，美軍想要測試「薩德」是否能攔截高超音速彈道飛彈。

專家認為，倘若「薩德」系統被部署，以色列就會對伊朗展開報復。此前有報導稱，以色列政府將伊朗的核子和能源設施排除在目標名單之外，以限制潛在局勢升級。

伊朗對此表示，有能力對付「薩德」系統。伊朗的「城堡破壞者 - 2」飛彈能夠在 35 公里以下的高度飛行，這一高度比「薩德」系統最低探測高度還低，代表飛彈能有效繞過「薩德」，打擊預定目標。