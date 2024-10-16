朝鮮半島局勢驟緊 中國學者：局面可控 北韓不想不可收拾

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-16 11:09

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近來朝鮮半島局勢驟緊， 引起國際社會關注，中國學者認為，從南北韓的意願來看，緊張局勢尚可控，但在緊張態勢中，兩韓是否會擦槍走火，取決於雙方能否將具體措施保持在一個比較理性可控的範圍。

北韓表示，由於南韓對北韓的重大主權侵犯挑釁行徑，14 日～15 日兩天，北韓全國有 140 多萬名青年同盟幹部和青年學生報名參軍或返回軍隊。

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據北韓官媒《朝中社》周三（16 日）報導，這些年輕人決心要打一場「以革命武器摧毀敵人的神聖戰爭」。

南韓聯合參謀本部周二表示，北韓中午 12 時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線的鐵軌和連接公路。南韓軍方在北韓炸毀鐵軌和道路後，朝軍事分界線以南展開「對應射擊」。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正周二聲稱，已掌握南韓軍方是無人機滲透進入平壤事件主謀的證據。金與正表示，挑釁者將為此付出代價。

南韓政府同日則反擊稱，南北關係反覆倒退的局勢，責任完全在北韓。

據《澎湃新聞》周三報導，上海國際問題研究院副院長、上海市朝鮮半島研究會副會長兼秘書長李開盛指出，此輪兩韓緊張局勢，要結合美國因素來看。美國總統大選在即，按北韓研判，前總統川普是一個可以打交道的對象，希望他能夠重新執政。

李開盛說，在這種情況下，北韓可能認為，半島形勢緊張，在某種意義上說明民主黨的政策失敗，有利於拉抬川普的選情。

李開盛認為，從南北韓的意願而言，緊張局勢尚可控。北韓並不想看到一個不可收拾的局面，主要目的就是製造緊張態勢，讓美國和國際社會意識到拜登政府的北韓政策失敗。