朝鮮半島緊張加劇 北韓：140萬人報名參軍、返回軍隊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-16 09:09

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北韓表示，由於南韓對北韓的重大主權侵犯挑釁行徑，14 日～15 日兩天，北韓全國有 140 多萬名青年同盟幹部和青年學生報名參軍或返回軍隊。

據北韓官媒《朝中社》周三報導，這些年輕人決心要打一場「以革命武器摧毀敵人的神聖戰爭」。

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另據《韓聯社》周三報導，北韓內外宣媒體均未報導北韓爆破兩韓公路的消息，引發關注。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》周三未刊發北韓前一天炸毀兩韓東西部公路的消息。截至上午 7 時，《朝中社》保持緘默，北韓中央電視台前晚播出的新聞節目也隻字不提。

這與北韓 2020 年 6 月 16 日炸毀開城工業園區內兩韓聯絡辦公室時的做法，出現很大落差，當時《朝中社》和《勞動新聞》分別於當日和次日報導相關消息。

北韓在炸掉公路之前，聲稱南韓無人機滲透平壤，並大肆營造緊張氣氛。因此，各方推測北韓有意將此積極用於對內外宣傳，但北韓媒體卻沒報導，出乎預料。

南韓聯合參謀本部周二表示，北韓中午 12 時左右在兩韓軍事分界線以北炸毀連接南北韓的京義線、東海線的鐵軌和連接公路。南韓軍方在北韓炸毀鐵軌和道路後，朝軍事分界線以南展開「對應射擊」。