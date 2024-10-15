【量大強漲股整理】CPO股開高走低，指標股【3081聯亞】打入跌停，GG了嗎?如何解讀?

鉅亨研報 2024-10-15 17:52

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 334.28 億，投信買超 25.42 億，自營商買超 8.7 億，三大法人合計買超 368.41 億，其中，投信連 8 買，累計 252.22 億。

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權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.39% ，收在 1070 元，持續站穩千元大關，公布 9 月營收 2,518.73 億元，將於 17 日召開 2024 年第三季法說會，法說會重點，除了第三季先進製程的占比之外，包括接下來第四季的營收狀況, 當前半導體與晶圓代工的市況, 台積電相關資本支出的變化, 以及接下來的先進製程與先進封裝擴產情況，預期將帶動相關概念股, 矽光子類股表現，外資紛紛調升目標價，野村也加入升價行列，目標價從 1,330 元上調 1.8% 到 1,355；另外 (2317-TW) 鴻海，上漲 4.02%，收在 207 元，鴻海搭載輝達（NVDA-US）Blackwell 晶片的 GB200 機櫃將於今年第四季小量出貨，在 12 月成為第一家正式推出 GB200 的組裝廠，2025 年第一季放量，且相關零組件自製率已達 50％以上，包含水冷板, 快接頭, CDU,CDM，預期未來 non-CSP 客戶將有機會採用自家相關零組件，法人看好鴻海 2025 年 AI 伺服器業務，可望帶動鴻海獲利創歷史新高，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW)聯發科，上漲 0.78%，收在 1300 元，攜手（NVDA-US）輝達，衝刺 AI PC 即將邁入收成，兩強聯手開發安謀（Arm）架構 AI PC 處理器傳出進入設計定案，明年下半年以台積電 3 奈米開始量產，藉此擴大 AI 相關應用布局，與 x86 陣營英特爾, 超微寡占的 AI PC 處理器市場競爭，並且再度與勁敵高通在 AI PC 領域一較高下，美林證券預估目標價上看 1600 元。

2024.9.23 佳螢領先預告點名十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會，將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現，

點名預告的 CPO 股再度噴出,(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停，來到 250.5 元! 再創新高! 本波獲利超過 + 230%，9 月營收為新台幣 7.98 億元，年增率 63.12%，月增率 21.2%。今年 1-9 月累計營收為 50.91 億元，累計年增率 28.53%，三大法人連二日，買超超 6241 張，法人目標價上看 270 元。

(3081-TW)聯亞再刷歷史新高價，盤中上漲 4.7%，收在 398 元，9 月營收 1.1 億元，月增 3％，年增 76％；累計前 9 月營收 9.2 億元，年增 21％；第三季營收 3.23 億元，季增 19％，領先預告之後，也大漲了 + 127% 以上；雙連捷運站大漲 (3081-TW) 聯亞,(3450)聯鈞，再創新高! 再創新高，無疑驗證佳螢所說，Q4 作夢行情中，兩檔【轉機股】將是 CPO 的領頭羊，更驗證我們冠軍得實力!

再來 (3081-TW) 聯亞，今日開高早走低，甚至打入跌停，如何解讀?

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AI + 散熱股也非常強勢，(3013-TW) 晟銘電，再創波段新高! 來到 151.5 元大關，不僅跨入水冷機櫃市場，傳獲 AI 伺服器龍頭 (2382-TW) 廣達, GB200 水冷機櫃訂單，第四季業績可望展現成長力道，激勵股價有所表現!，國內第四次有擔保轉換公司債將於 10 月 18 日掛牌，募集金額為 5 億元，發行為 3 年期，主要係因應泰國廠投資規劃，發行價格 114.01 元，轉換價為 144.5。預計 10 月 17 日舉行法說會，預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁，也跨入 Sidecar 水冷機櫃，且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升，隨著預計大量出貨，營收獲利將翻倍成長；近期輝達釋出 Blackwell 需求熱絡的相關訊息；佳螢早就預告，多元題材加持下，AI + 散熱將是未來選股重點!(3013-TW) 晟銘電，大漲，通通驗證佳螢的看法；(3324-TW) 雙鴻，漲 2.6%，收在 751 元，雙鴻水冷板產品已拿下兩大 CSP 客戶訂單，並導入三家二線供應商，明年市占率可望突破 3 成，受惠輝達次世代 AI 晶片於本季小量出貨，並在明年放量出貨， 外資上看目標價 950 元；(3017-TW) 奇鋐，上漲 4.95%，收在 679 元 ，今年第三季營收 190.65 億元, 季增 15.66%, 年增 20.9%，創單季新高，累計前 9 月營收 508.57 億元, 年增 19.74%，上半年 EPS 9.16 元；受惠輝達 GB200 伺服器將於今年第四季開始出貨，外資上看目標價 983，這些散熱股都有機會被帶動起來。

CPO 雙連捷運站

【3450 聯鈞】大賺 + 230%

【3081 聯亞】打入跌停

如何解讀? 矽光子 GG 了嗎?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師