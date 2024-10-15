廣閎科AI伺服器開案增 新一代散熱解決方案Q4起出貨

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-10-15 17:57

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廣閎科 (6693-TW) 近年積極耕耘伺服器風扇馬達市場，隨著 AI 伺服器需求暢旺以及瓦數不斷攀升，AI 伺服器散熱開案量顯著增加，在輝達 (NVDA-US) 新一代平台 GB200 放量下，廣閎科散熱解決方案獲客戶採用，預計自第四季起開始小量出貨，明年量能將進一步放大。

廣閎科同時具備邏輯與類比技術，透過整合軟體、MCU、驅動控制 IC 與 MOSFET，以套件形式出貨給客戶，除了有助客戶調整參數，也有更多彈性與自主性，目前 48V 三相散熱電機控制模組已切入 AI 伺服器領域，囊括氣冷與水冷方案。

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另外，廣閎科散熱風扇驅動 IC 已通過兩大 CPU 平台認證，並導入國內外散熱系統廠，受惠散熱需求大增，今年相關業績已成長 2 至 3 倍，預期明年出貨將持續成長，並著手開發第三代產品。

廣閎科預期，第三代散熱風扇驅動 IC 除了伺服器外，也準備進軍車用市場，看好每輛車包括面板散熱、HID 頭燈、車內風扇與電動窗等都需要搭載馬達驅動 IC，一輛車需求至少 40 至 50 顆，廣閎科也推出相應 24V 產品，已陸續通過車規認證，預期明年下半年開始貢獻營運。