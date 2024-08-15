廣閎科Q3營運審慎樂觀 BLDC最快下季開始放量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 17:37

‌



IC 設計業者廣閎科 (6693-TW) 今 (15) 日召開法說會，展望後市，董事長林明璋表示，目前已經有看到客戶需求增長，產品線有上有下，整體來看第三季審慎樂觀，8、9 月營收也會努力維持在 6、7 月水準(約 9,000 萬元)，也看好未來長期單月營收將重返 1 億元以上甚至更高。

林明璋指出，散熱風扇驅動 IC 目前已經切入 CPU 兩大平台並進入量產，主要用於國內外散熱系統商，也持續開發第三代產品，同樣應用於伺服器，甚至延伸至車用周邊電機驅動需求，預計明年中至下半年進入市場。

‌



無刷直流馬達 (BLDC) 驅動控制模組方面，三相散熱電機控制模組應用於高效能運算伺服器的氣冷及水冷散熱系統，持續導入日本及台灣客戶，現正進行試產，預計今年第四季至明年上半年會陸續放量。