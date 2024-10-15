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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.69元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 12:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元下修至1.69元，其中最高估值2.34元，最低估值1.52元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.34(2.34)3.683.693.45
最低值1.52(1.52)1.992.312.59
平均值1.73(1.75)2.532.952.93
中位數1.69(1.73)2.352.952.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值57.73億74.86億77.59億76.52億
最低值51.94億58.75億62.86億76.52億
平均值54.90億64.18億69.89億76.52億
中位數55.01億63.46億68.63億76.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.630.502.295.082.13
營業收入19.85億14.05億36.70億95.14億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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