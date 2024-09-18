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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-18 04:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.39元，其中最高估值1.83元，最低估值0.91元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(1.83)7.595.614.9
最低值0.91(0.91)2.33.164.7
平均值1.37(1.38)3.354.324.8
中位數1.39(1.44)3.024.314.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值62.10億112.34億97.28億90.35億
最低值53.53億74.38億74.03億90.35億
平均值57.63億81.42億87.35億90.35億
中位數56.74億78.53億88.90億90.35億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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