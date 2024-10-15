外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大漲0.47%，報7.1276元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 13:30
截至台北時間15日13:30，美元/離岸人民幣上漲0.0334點漲幅達0.47%，暫報7.1276點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.04%
- 近 1 週：+0.36%
- 近 3 月：-2.43%
- 近 6 月：-2.36%
- 今年以來：-0.42%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/人民幣相關性0.86，本日上漲0.44%
- 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.24%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲0.28%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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