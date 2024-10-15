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外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大漲0.47%，報7.1276元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 13:30


截至台北時間15日13:30，美元/離岸人民幣上漲0.0334點漲幅達0.47%，暫報7.1276點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.04%
  • 近 1 週：+0.36%
  • 近 3 月：-2.43%
  • 近 6 月：-2.36%
  • 今年以來：-0.42%

美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.86，本日上漲0.44%
  • 美元/新加坡幣相關性0.78，本日上漲0.24%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲0.28%

美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.17%
  • 紐元/美元相關性-0.48，本日上漲0.31%
  • 歐元/加幣相關性-0.47，本日上漲0.01%

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人民幣/美元0.140536-0.42%
歐元/美元1.0892-0.15%
紐元/美元0.6077-0.29%
加幣/美元0.7242-0.08%

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