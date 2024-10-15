合庫銀行提供災後重建融資 協助山陀兒颱風受災戶

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 13:41

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山陀兒颱風襲台，部分地區受狂風豪雨影響，造成全台包含路樹倒塌、招牌掉落等上千件災情。合作金庫銀行以提供「中小企業災害復舊專案貸款」等相關災後重建融資方案，符合相關條件者可申請展延或分期償還。

合作金庫銀行配合政府政策推動與中小信保基金合作提供最高十成信用保證之「中小企業災害復舊專案貸款」、「企業小頭家貸款」、「相對保證受災旅宿業貸款」及「協助災區住宅修繕貸款」，符合相關條件者也得申請展延或分期償還，且前述申請均免計收保證手續費。有需要之受災企業及民眾可先向相關單位（如：受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關或經濟部委託之輔導單位等）申請核發受災證明，就近洽合作金庫銀行營業單位提出申請。

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此外，合作金庫銀行除與中小信保基金合作之貸款外，也推動「個人天然災害受災戶重建復興貸款」，提供與合庫往來之個人受災戶重建住宅、購置家具、家電用品及交通工具所需資金；且現有貸款戶自受災日起六個月內到期之貸款，依約還款有困難者，得申請延長六個月償還。