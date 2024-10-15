鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-12.84元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-9.16元下修至-12.84元，其中最高估值-3.63元，最低估值-17.62元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.63(-3.63)
|6.29
|9.4
|12.1
|最低值
|-17.62(-17.62)
|-2.16
|2.15
|5.43
|平均值
|-10.73(-10.36)
|2.77
|6.79
|9.6
|中位數
|-12.84(-9.16)
|3.35
|7.17
|9.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|787.53億
|980.42億
|1,100.25億
|1,166.29億
|最低值
|666.87億
|777.90億
|871.27億
|1,004.59億
|平均值
|722.88億
|898.01億
|1,005.37億
|1,110.02億
|中位數
|716.13億
|903.26億
|1,012.13億
|1,123.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.12
|-20.88
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|營業收入
|765.59億
|581.61億
|622.86億
|666.07億
|777.94億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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