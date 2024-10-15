search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-12.84元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對波音(BA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-9.16元下修至-12.84元，其中最高估值-3.63元，最低估值-17.62元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.63(-3.63)6.299.412.1
最低值-17.62(-17.62)-2.162.155.43
平均值-10.73(-10.36)2.776.799.6
中位數-12.84(-9.16)3.357.179.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值787.53億980.42億1,100.25億1,166.29億
最低值666.87億777.90億871.27億1,004.59億
平均值722.88億898.01億1,005.37億1,110.02億
中位數716.13億903.26億1,012.13億1,123.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.12-20.88-7.15-8.30-3.67
營業收入765.59億581.61億622.86億666.07億777.94億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBA

相關行情

台股首頁我要存股
波音148.99-1.34%

延伸閱讀


Empty