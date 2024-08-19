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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為33.47元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.34元，最低估值1.52元，預估目標價為33.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.34(2.34)3.684.193.5
最低值1.52(1.52)2.072.213.06
平均值1.95(1.97)2.923.243.34
中位數1.94(1.98)2.893.143.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.41億74.22億78.41億76.52億
最低值55.03億62.41億64.42億76.52億
平均值57.37億67.87億71.33億76.52億
中位數57.83億67.02億69.83億76.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.630.502.295.082.13
營業收入19.85億14.05億36.70億95.14億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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