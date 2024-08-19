鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.94元，預估目標價為33.47元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 20:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元下修至1.94元，其中最高估值2.34元，最低估值1.52元，預估目標價為33.47元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.34(2.34)
|3.68
|4.19
|3.5
|最低值
|1.52(1.52)
|2.07
|2.21
|3.06
|平均值
|1.95(1.97)
|2.92
|3.24
|3.34
|中位數
|1.94(1.98)
|2.89
|3.14
|3.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.41億
|74.22億
|78.41億
|76.52億
|最低值
|55.03億
|62.41億
|64.42億
|76.52億
|平均值
|57.37億
|67.87億
|71.33億
|76.52億
|中位數
|57.83億
|67.02億
|69.83億
|76.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|0.50
|2.29
|5.08
|2.13
|營業收入
|19.85億
|14.05億
|36.70億
|95.14億
|56.84億
詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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