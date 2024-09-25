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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科特拉能源(CTRA-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 16:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對科特拉能源(CTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.76元，其中最高估值2.34元，最低估值1.36元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.34(2.34)3.684.083.5
最低值1.36(1.36)1.692.312.58
平均值1.79(1.79)2.573.053.18
中位數1.76(1.79)2.42.953.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值58.95億73.83億77.77億76.52億
最低值51.94億56.02億62.85億76.52億
平均值55.48億64.64億70.86億76.52億
中位數55.39億64.93億70.54億76.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.630.502.295.082.13
營業收入19.85億14.05億36.70億95.14億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
科特拉能源(CTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTRA

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