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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至61.29元，預估目標價為205元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由61.64元下修至61.29元，其中最高估值72.24元，最低估值29.29元，預估目標價為205元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值72.24(72.24)57.3934.2
最低值29.29(29.29)11.3615.21
平均值56.43(56.52)34.6924.7
中位數61.29(61.64)34.424.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值499,891,000524,359,000383,563,370
最低值374,431,700325,196,460288,013,890
平均值454,001,380395,311,280335,039,510
中位數468,538,010379,552,770333,541,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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