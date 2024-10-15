鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.86元，預估目標價為197.07元
鉅亨網新聞中心 2024-10-15 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.86元，其中最高估值12.92元，最低估值11.12元，預估目標價為197.07元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.92(12.8)
|14.44
|16.49
|最低值
|11.12(11.12)
|12.58
|14.05
|平均值
|11.98(11.88)
|13.34
|15.47
|中位數
|11.86(11.75)
|13.08
|15.88
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,541,000
|9,847,000
|10,628,000
|最低值
|8,377,000
|9,328,000
|10,134,000
|平均值
|8,455,750
|9,496,090
|10,450,940
|中位數
|8,447,000
|9,442,000
|10,590,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.24
|10.03
|7.91
|5.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,330,811
|6,526,749
|4,948,862
|3,653,272
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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