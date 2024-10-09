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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估下修至11.75元，預估目標價為197.07元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.86元下修至11.75元，其中最高估值12.8元，最低估值11.12元，預估目標價為197.07元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.8(12.88)14.4416.49
最低值11.12(11.12)12.2814.05
平均值11.86(11.96)13.3115.47
中位數11.75(11.86)13.0815.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,540,0009,847,00010,628,000
最低值8,377,0009,330,00010,134,000
平均值8,455,6609,496,28010,450,940
中位數8,447,0009,442,00010,590,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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