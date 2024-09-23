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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.86元，預估目標價為197.07元

鉅亨網新聞中心 2024-09-23 12:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.79元上修至11.86元，其中最高估值12.92元，最低估值11.12元，預估目標價為197.07元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.92(12.92)14.6616.49
最低值11.12(11.12)12.2814.05
平均值11.93(11.92)13.2815.47
中位數11.86(11.79)13.0815.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,582,0009,847,00010,628,000
最低值8,377,0009,328,00010,134,000
平均值8,456,0209,490,64010,450,940
中位數8,438,0009,442,00010,590,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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