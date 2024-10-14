以色列與真主黨 在臨時邊界多地猛烈交火

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-14 14:00

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據黎巴嫩媒體周日（13 日）報導，以軍和黎巴嫩真主黨當天在以黎臨時邊界多地猛烈交火，以色列約 25 名士兵受傷，其中 2 名士兵受重傷，同一天真主黨稱，向多個以色列目標發動襲擊。

截至周日晚間 22 時，真主黨總共對以色列目標發動了 34 次襲擊，其中包括邊境線上的交火以及真主黨武裝人員對以色列海法市附近以軍軍營發動的無人機襲擊。

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截至今年 10 月 12 日，以黎衝突已致黎巴嫩 2,306 人死亡，10,698 人受傷，這是三十多年來黎巴嫩經歷的人員、物質損失最為嚴重的一次衝突。

周日晚間，海法及其周邊地區再次拉響防空警報，以軍在海法上空展開防空攔截。除了海法，以色列北部謝莫納、馬納拉等地也拉響防空警報。

據以色列國防軍統計，截至周日下午，真主黨當天已經向以色列發射了約 115 枚火箭彈。

與此同時，以軍周日繼續對黎巴嫩發動空襲。黎巴嫩軍隊當天稱，兩輛軍車當天在黎巴嫩東南部遭以軍空襲，致 3 名士兵受傷。

另據黎巴嫩國家通訊社周日報導，以軍當天凌晨空襲了黎巴嫩南部邊境地區，部分建築被毀。