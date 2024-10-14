【新台股龍捲風】感恩聯亞張董用心經營! OCP、SpaceX最新題材，誰受惠?

鉅亨研報 2024-10-14 17:59

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利劍出鞘! 軍工沒有大漲，大盤小幅上漲，加權日 KD 黃金交叉，代表台股沒問題，可視為假利空，加權 23000 近關情怯，今天上市、櫃上漲家數大於下跌家數，龍捲風操盤術【中階版】【股票位置相對論】：台灣 50 今天已經越過 9 月 27 日的高點，權值股率先領漲，近期 OTC 以盤代跌，需要 OTC 上攻且日 KD 黃金交叉，根據加權週 KD 黃金交叉並站在 80 軸之上，前高 (歷史高) 就不是高點，台股將挑戰歷史高，權王台積電 (2330-TW) 持續站穩千元之上，10 月 17 日將舉行法說會，每次針對下一季的財務預測都非常準確，投資朋友必須留意相關資訊，台股光輝十月，接下該如何操作？

台股即將突破區間震盪

這是破曉前的關鍵時刻

徐老師結合國際股市及豐富的經驗

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【風雲再現 108 專案】：https://forms.gle/kGvvzccPyKLenQ6Q6

美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 −1.43%、美股持續上攻，道瓊再創歷史新高，已經多次提醒，道瓊再戰歷史高，這不可能為空頭走勢，那斯達克創波段高﹐將挑戰歷史高點，且日 KD 黃金交叉並站上 80 軸，費半指數大底已完成，日 KD 形成黃金交叉，費半一旦上攻將帶動台股；陸股 ETF 波動大，使 00887 出現異常大幅溢價，引金管會關注，已於今日約談發行的投信，上周六為中國的補班日，中國國新辦舉行記者會，由中國財政部部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」政策最新計畫，但根據今天上證的走勢來看，市場並不領情，不過中國的救市政策規模依舊非常龐大，還是可以將政策視為中長期的利多，從全球經濟與股市到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要每天鎖定 https://youtu.be/QeQmaUlPEq4

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馬斯克旗下的 SpaceX 在德州進行了第五次星艦 (Starship) 測試飛行，並首次成功將火箭的第一級助推器使用大型機械臂捕捉並返回發射平台，可重複使用的月球與火星運載工具將使公司發射衛星成本大幅降低，推升衛星布局；回到台灣，中華電信與 Eutelsat OneWeb 簽署台灣低軌衛星獨家代理合約後，預定 2024 年 10 月底完成全台覆蓋，2024 年底提供商業服務，象徵台灣進入低軌衛星通訊時代，外資摩根士丹利預估，2040 年全球衛星市場規模上看 1 兆 530 億美元，台廠相關供應鏈投資朋友不能錯過。



新復興 (4909-TW) 主要產品包含高頻微波通訊基板、高效能散熱基板、FR-4 基板、特殊複合材料基板、特殊車用基板，先前公司提到，訂單能見度維持約一個月左右，公布 9 月營收為 2.86 億元、年增高達 367.32%，在低軌衛星廠商密集發射衛星、且對於建置接收站的基礎建設需求不斷提升，新復興 Q4 依然有可期之處。

GB200 太搶手! 大摩分析師近期與輝達領導高層會面，並出具報告指出，未來 12 個月 Blackwell GPU 的訂單已售罄，而且目前輝達 B100 與 B200 GPU 的封裝問題已經解決，輝達能夠生產台積電產能所及的所有 Blackwell GPU，因此大摩給予輝達股票加碼評等，目標價為 150 美元 (歷史高為 140.76 美元)，

鴻海 (2317-TW) 投資朋友就必須留意，同時也是徐老師的代表作，操作鴻海根據黃金分割率，有來 LINE@都知道怎麼操作，董事長劉揚偉表示，鴻海將會是全球第一個出貨 NVIDIA GB200 AI 伺服器的供應商，同時規劃在墨西哥打造全球最大的 GB200 AI 伺服器工廠，搶食主權伺服器商機；液冷散熱也是 GB200 的一大重點，徐老師有特別比較的機殼與散熱概念股就必須留意，迎廣(6117-TW) 9 月受惠新品出貨，單月營收達 2.57 億元，創下次高紀錄，預估 Q4 營收有機會再戰新高，GB200 開始邁向水冷解決方案，迎廣積極佈局，年底水冷產品佔伺服器業績比例可望突破 10%，明年預估逾 30%，想要跟上徐老師的腳步迎接 Q4 大行情，直接到 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

OCP 2024 秋季峰會於美西時間 15 日在美國矽谷登場，全球資料中心 / 伺服器產業人士將匯聚就光通訊架構、AI 軟硬協作、液冷散熱、量子運算等新興技術進行討論，OCP 今天又拉到 CPO 了，矽光子飆股的聯亞 (3081-TW) 就算被處置，今天還是上漲近 8%，自 2024Q2 以來，聯亞受惠美國資料中心需求強勁，800G 矽光需求增多，矽光客戶出貨季增 1 倍以上，聯亞年底產品將由 800G 升級到 1.6T，將為聯亞 2025 年帶來成長動能，先前更傳出接獲中系大廠的訂單，訂單規模上看逾 5 億元，比擬美系客戶，Q4 進入量產，在光模塊升級客戶由美系擴散到中系下，潛在貢獻可期。

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