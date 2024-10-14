浩鼎合作夥伴艾欣達偉AST-3424肝癌二期臨床分析 獲CSCO優秀論文獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-14 14:10

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浩鼎 (4174-TW) 合作夥伴艾欣達偉近日在中國臨床腫瘤學會 (CSCO)2024 年學術年會發表抗癌新藥 AST-3424(即 OBI-3424，浩鼎擁有亞洲部分國家以外的全球開發權利) 二期臨床療效及安全性期中分析結果，並獲大會頒發「優秀論文獎」。

中國藥科大學附屬南京天印山醫院教授，同時也是研究計畫主持人的秦叔逵在 CSCO 進行口頭報告。秦叔逵表示，這項在中國進行的單臂、開放式、多中心二期臨床試驗，針對已入組的 30 名晚期肝細胞癌 (HCC) 病人，評估以 AST-3424 單一療法治療有醛酮還原酶 (AKR1C3) 高度表現的晚期 HCC 患者之療效。

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目前中國尚未核准用於接受免疫檢查點抑制第一線和第二線治療，但病情仍持續進展的肝癌患者有效的藥物或治療方案，此外，對於第三線也缺乏有效治療。

根據研究結果顯示，AST-3424 用於治療晚期肝癌患者，具有良好的安全性及臨床效益，AST-3424 單一藥物治療對晚期 HCC 患者顯示良好的安全性，主要的不良反應血液毒性，經治療後均可得到穩定緩解。