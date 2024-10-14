鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估下修至58.27元，預估目標價為1401.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 16:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由59元下修至58.27元，其中最高估值62.02元，最低估值54.57元，預估目標價為1401.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|62.02(62.02)
|68.63
|78.82
|最低值
|54.57(54.57)
|56.45
|56.2
|平均值
|58.62(58.75)
|62.1
|64.89
|中位數
|58.27(59)
|61.36
|62.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10,268,000
|13,078,290
|14,921,770
|最低值
|9,742,300
|10,829,050
|11,277,400
|平均值
|9,967,610
|12,002,930
|12,937,110
|中位數
|9,914,250
|12,106,000
|12,774,630
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|28.38
|42.56
|21.75
|12.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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