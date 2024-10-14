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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估下修至58.27元，預估目標價為1401.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由59元下修至58.27元，其中最高估值62.02元，最低估值54.57元，預估目標價為1401.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值62.02(62.02)68.6378.82
最低值54.57(54.57)56.4556.2
平均值58.62(58.75)62.164.89
中位數58.27(59)61.3662.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,268,00013,078,29014,921,770
最低值9,742,30010,829,05011,277,400
平均值9,967,61012,002,93012,937,110
中位數9,914,25012,106,00012,774,630

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS28.3842.5621.7512.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,762,9717,798,6316,341,9894,801,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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