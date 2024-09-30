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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額193.28億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:34


台股今日電子零組件業類股表現疲軟，30日12:34相關指數下跌2.15%，總成交額193.28億元，大盤占比7.29%。

該產業上漲家數21、下跌家數67、平盤家數11。領跌個股川湖(2059-TW)30日12:33股價下跌110元，報1095.0元，跌幅9.13%。

零組件業近5日上漲1.69%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 +1.69% +3.16%
近一月 -2.04% +2.96%
近三月 -3.6% -0.75%
近六月 +3.4% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22224.54-2.62%
川湖1100-8.71%

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