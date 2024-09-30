盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額193.28億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 12:34
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，30日12:34相關指數下跌2.15%，總成交額193.28億元，大盤占比7.29%。
該產業上漲家數21、下跌家數67、平盤家數11。領跌個股川湖(2059-TW)30日12:33股價下跌110元，報1095.0元，跌幅9.13%。
零組件業近5日上漲1.69%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.69%
|+3.16%
|近一月
|-2.04%
|+2.96%
|近三月
|-3.6%
|-0.75%
|近六月
|+3.4%
|+12.64%
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