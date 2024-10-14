鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至179.55元，預估目標價為3500元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 16:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由178.64元上修至179.55元，其中最高估值188.4元，最低估值164元，預估目標價為3500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|188.4(188.4)
|212.48
|215.33
|最低值
|164(164)
|138.39
|135.06
|平均值
|178.66(178.44)
|184.15
|190.03
|中位數
|179.55(178.64)
|185
|191.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64,424,680
|74,580,250
|80,015,680
|最低值
|55,502,000
|58,231,390
|60,789,940
|平均值
|58,821,320
|67,011,970
|69,379,190
|中位數
|58,863,470
|66,952,500
|68,436,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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