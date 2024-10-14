蘋果取消道路測試許可證 造車計畫正式告吹

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 16:00

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外媒報導，應蘋果 (AAPL-US) 公司的要求，加州機動車輛管理局 (DMV) 於 9 月 27 日取消了該公司的自動駕駛汽車測試許可證，顯示蘋果的造車已正式告吹。

報導稱，此次測試許可證並非「被動回收」，而是蘋果公司在 9 月 25 日主動向 DMV 遞交取消許可證的確認通知，若未被取消，該許可證有效期到 2025 年 4 月 30 日。該許可證於 2017 年首次發放。

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這是蘋果自動駕駛汽車專案 Titan 遭遇的最新挫折，今年稍早有報導稱，蘋果推遲發布 Apple Car，並將自動駕駛等級從 L4 級降低到了 L2 + 等級。

彭博社在今年 2 月報導指稱，蘋果內部已經取消傳聞許久的代號「Project Titan」車輛產品計畫，造成在此計畫內工作的約 2000 名員工受影響。

蘋果已經將多數在此計畫內工作的人員移轉至 AI 部門，藉此聚焦自動生成式人工智慧技術發展，其餘人員則移轉到蘋果其他業務，但也有一部分遭解雇。