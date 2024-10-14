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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為40.16元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.78元下修至3.72元，其中最高估值4.8元，最低估值3.2元，預估目標價為40.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.8(4.8)5.786.8911.41
最低值3.2(3.2)2.452.452.25
平均值3.82(3.84)4.224.585.17
中位數3.72(3.78)4.184.854.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,312.89億2,713.09億2,126.26億2,048.30億
最低值1,818.24億1,547.62億1,551.64億1,838.37億
平均值1,994.41億1,955.30億1,903.47億1,975.41億
中位數1,966.46億1,951.49億1,999.57億2,039.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.19-6.032.25-0.795.27
營業收入2,783.97億1,803.66億1,577.39億2,413.92億2,101.30億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBP

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