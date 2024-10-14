鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為40.16元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.78元下修至3.72元，其中最高估值4.8元，最低估值3.2元，預估目標價為40.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.8(4.8)
|5.78
|6.89
|11.41
|最低值
|3.2(3.2)
|2.45
|2.45
|2.25
|平均值
|3.82(3.84)
|4.22
|4.58
|5.17
|中位數
|3.72(3.78)
|4.18
|4.85
|4.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,312.89億
|2,713.09億
|2,126.26億
|2,048.30億
|最低值
|1,818.24億
|1,547.62億
|1,551.64億
|1,838.37億
|平均值
|1,994.41億
|1,955.30億
|1,903.47億
|1,975.41億
|中位數
|1,966.46億
|1,951.49億
|1,999.57億
|2,039.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.19
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|營業收入
|2,783.97億
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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