鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為41.57元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對BP公司(BP-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.88元下修至3.8元，其中最高估值4.8元，最低估值3.35元，預估目標價為41.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.8(4.8)
|5.78
|7.09
|11.41
|最低值
|3.35(3.35)
|3.27
|3.26
|3.15
|平均值
|3.91(3.93)
|4.33
|4.73
|5.45
|中位數
|3.8(3.88)
|4.18
|4.87
|4.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,312.89億
|2,713.09億
|2,126.26億
|2,039.56億
|最低值
|1,832.30億
|1,602.95億
|1,687.96億
|1,838.37億
|平均值
|1,997.79億
|1,967.39億
|1,919.77億
|1,938.97億
|中位數
|1,966.46億
|1,951.49億
|1,999.57億
|1,938.97億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.19
|-6.03
|2.25
|-0.79
|5.27
|營業收入
|2,783.97億
|1,803.66億
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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