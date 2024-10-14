北韓宣布：前線部隊做好全面射擊準備 進入待命狀態

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-14 10:00

‌



北韓國防省發言人周日（13 日）表示，由於南韓對首都平壤的挑釁行為，軍事緊張事態一觸即發，北韓人民軍總參謀部已於上周六發出作戰預備指示，要求前線朝鮮人民軍炮兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊做好全面射擊準備。

北韓國防省發言人說：「如果確認南韓再次挑釁，必須立即對其予以打擊，這可能會導致武裝衝突擴大，各級單位必須做好充分準備，因應不同事態發展。」

‌



根據北韓人民軍總參謀部的作戰預備指示，按照戰時定員編制，8 個全副武裝的炮兵旅團，在周日晚間 20 時之前進入「射擊待命狀態」，完成各項作戰保障工作。

總參謀部指示各級部隊、區分隊加強監視警戒，加強平壤防空監視戒備。

北韓外務省在上周五晚發表聲明，譴責載有反北韓傳單的南韓無人機侵犯平壤領空，稱這種行徑是嚴重犯罪行為。

南韓國防部隨即表示，沒有向北韓發射無人機。南韓聯合參謀本部相關人士說，需要確認無人機是否為南韓民間團體發射。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正上周六就此發表談話，認為「南韓軍方難以推卸作為重大主權侵害挑釁主犯或共犯的責任，在他國首都空投傳單，本身就會被視為是嚴重政治挑釁和主權侵害，且運載傳單的是無人機，這是此次事件嚴重性的核心所在。一國國民利用無人機做出侵害他國主權的行為，由此可能引發武裝衝突危機，軍方卻對此袖手旁觀，無異於有意默認和共謀行為。」

南韓國防部稱：「最近一直在向南韓做出垃圾氣球挑釁的北韓，企圖恐嚇南韓國民，是賊喊捉賊」。

南韓國防部表示，北韓至今已經侵犯過南韓領空十幾次。北韓無人機分別在 2015 年 8 月、2016 年 1 月、2017 年 6 月、2022 年 12 月進入南韓領空。2022 年 12 月那一次，一架北韓無人機還進入首爾龍山總統府一帶禁飛區。