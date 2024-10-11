中國資本市場狂歡 外資機構高度關注政策連續性
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-11 09:00
中國「924」一攬子政策超預期落地以來，中國資本市場迎來狂歡，指數和成交額多次創下近期新高，引起海外金融機構關注，多家外資機構看多中國股市，聚焦政策未來落地的規模和具體方向。
據《第一財經》報導，2024 上海全球資產管理論壇周四（10 日）登場，貝萊德中國區負責人范華在會上表示，貝萊德集團已上調了 A 股的評級，這是多年來首次。
他認為，相較於全球股票資產，中國資產較便宜，新政策提振了市場信心，對企業盈利和居民收入預期的提升，起到了積極作用。
高盛中國聯席主管范翔認為，市場信心已經有所提升，但更希望看到一個緩慢而穩定的牛市，而不是快速上漲後下跌，政策的連續性和可預見性，對市場至關重要。
漢領資本董事總經理夏明晨表示，儘管一級市場投資人更關注長期基本面，但近期政策變化無疑強化了投資信心。
安聯基金總經理沈良也認為，政策的及時性和針對性，對提振市場信心至關重要。他從長期投資者的角度出發，強調了對中國基本面的信心。他表示，儘管過去幾年市場面臨挑戰，但安聯一直看好中國，因為中國的工業能力、勞工靈活性、技術實力、產業鏈全球競爭力沒有改變。
現場多位嘉賓強調，政府有序推出政策和企業盈利實際改善，是市場持續回升的關鍵，政策的持續性和市場化、專業化、國際化、法治化的大方向，是資本市場可持續發展的關鍵，市場的長期吸引力，還需要政策的可預見性和政府的誠信。
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