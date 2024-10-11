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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為11.29元

鉅亨網新聞中心 2024-10-11 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.65元，最低估值0.56元，預估目標價為11.29元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.65(0.65)0.810.971.01
最低值0.56(0.56)0.690.81.01
平均值0.61(0.61)0.750.861.01
中位數0.61(0.62)0.740.811.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值104.12億111.43億119.92億127.30億
最低值97.31億101.02億105.99億115.95億
平均值100.59億105.29億111.09億121.63億
中位數100.12億104.92億110.25億121.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.560.690.470.61
營業收入112.22億83.61億81.60億93.02億104.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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