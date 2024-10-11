鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為11.29元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.65元，最低估值0.56元，預估目標價為11.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.65)
|0.81
|0.97
|1.01
|最低值
|0.56(0.56)
|0.69
|0.8
|1.01
|平均值
|0.61(0.61)
|0.75
|0.86
|1.01
|中位數
|0.61(0.62)
|0.74
|0.81
|1.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|104.12億
|111.43億
|119.92億
|127.30億
|最低值
|97.31億
|101.02億
|105.99億
|115.95億
|平均值
|100.59億
|105.29億
|111.09億
|121.63億
|中位數
|100.12億
|104.92億
|110.25億
|121.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|營業收入
|112.22億
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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