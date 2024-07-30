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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.62元，預估目標價為10.97元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 18:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.62元，其中最高估值0.71元，最低估值0.51元，預估目標價為10.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.71(0.71)0.840.941.13
最低值0.51(0.51)0.720.811.13
平均值0.63(0.64)0.760.861.13
中位數0.62(0.65)0.770.851.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值108.71億115.37億120.96億125.83億
最低值98.10億102.42億106.84億125.83億
平均值102.21億107.61億113.82億125.83億
中位數101.62億107.14億111.86億125.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.560.690.470.61
營業收入112.22億83.61億81.60億93.02億104.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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