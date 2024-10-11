14家金控前3季獲利衝破5000億元！7家賺贏去年 富邦金奪三冠王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 18:32

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14 家上市金控 2024 年 9 月自結獲利全數出爐，單月稅後純益合計 367.85 億元，較前一月成長約 13%，14 家前三季獲利突破 5000 億元，合賺 5012.67 億元，創下歷史同期新高紀錄，年增 47.68%。其中，富邦金 (2881-TW) 穩居獲利三冠王，目前已有 7 家賺贏去年全年，新增中信金 (2891-TW) 及元大金 (2885-TW)。

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比較 14 家金控單月獲利表現，獲利王依舊為富邦金，達 78.6 億元，寫下史上最強 9 月；中信金則以 54.34 億元奪下第二名，擠下國泰金 (2882-TW)48.4 億元；第四至六名依序為元大金、玉山金 (2884-TW)、兆豐金 (2886-TW)，單月獲利均為 24 億元，僅有小數點的些微差距。

以單月獲利成長表現來看，14 家中有 7 家較前一月成長，分別為富邦金、中信金、凱基金、兆豐金、元大金、新光金及國票金，而較前一月獲利衰退的金控則有 7 家，整體來看，14 家金控 9 月合計獲利雖然已較 8 月好轉，月增 13.57%，但尚未回到 7 月的巔峰。

就各家累計自結獲利來看，金控雙雄前三季稅後純益雙雙突破千億大關，富邦金更衝破 1200 億元，來到 1211.9 億元，國泰金為 1031.8 億元，均較去年同期成長逾 7 成，EPS 分別為 8.6 元及 6.77 元，穩居冠、亞軍寶座。

中信金前三季稅後純益為 586.49 億元，超越去年全年獲利，EPS 距離 3 元關卡只差臨門一腳，來到 2.95 元；同樣賺贏去年的還有元大金，累計稅後純益來到 270.95 億元，在上市金控中排名第六，EPS 突破 2 元，來到 2.09 元，主要獲利動能來自證券及銀行，主要受惠台股交投熱絡，銀行手收淨收益也較上月成長。

值得注意的是，200 億元俱樂部新增 2 名成員，分別為玉山金及第一金，累計稅後純益為 208.76、208.08 億元，EPS 則為 1.31、1.48 元。14 家金控中已有 8 家獲利衝破 200 億元大關。

新光金擺脫前一月虧損的陰霾，9 月稅後純益 9.59 億元，累計獲利回升至 197.72 億元，EPS 為 1.24 元，不過，10 月以來股匯波動仍劇烈，新光金累計獲利要想站回 200 億元，依舊面臨龐大的避險成本壓力。