14家金控前3季獲利衝破5000億元！7家賺贏去年 富邦金奪三冠王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-11 18:32
14 家上市金控 2024 年 9 月自結獲利全數出爐，單月稅後純益合計 367.85 億元，較前一月成長約 13%，14 家前三季獲利突破 5000 億元，合賺 5012.67 億元，創下歷史同期新高紀錄，年增 47.68%。其中，富邦金 (2881-TW) 穩居獲利三冠王，目前已有 7 家賺贏去年全年，新增中信金 (2891-TW) 及元大金 (2885-TW)。
比較 14 家金控單月獲利表現，獲利王依舊為富邦金，達 78.6 億元，寫下史上最強 9 月；中信金則以 54.34 億元奪下第二名，擠下國泰金 (2882-TW)48.4 億元；第四至六名依序為元大金、玉山金 (2884-TW)、兆豐金 (2886-TW)，單月獲利均為 24 億元，僅有小數點的些微差距。
以單月獲利成長表現來看，14 家中有 7 家較前一月成長，分別為富邦金、中信金、凱基金、兆豐金、元大金、新光金及國票金，而較前一月獲利衰退的金控則有 7 家，整體來看，14 家金控 9 月合計獲利雖然已較 8 月好轉，月增 13.57%，但尚未回到 7 月的巔峰。
就各家累計自結獲利來看，金控雙雄前三季稅後純益雙雙突破千億大關，富邦金更衝破 1200 億元，來到 1211.9 億元，國泰金為 1031.8 億元，均較去年同期成長逾 7 成，EPS 分別為 8.6 元及 6.77 元，穩居冠、亞軍寶座。
中信金前三季稅後純益為 586.49 億元，超越去年全年獲利，EPS 距離 3 元關卡只差臨門一腳，來到 2.95 元；同樣賺贏去年的還有元大金，累計稅後純益來到 270.95 億元，在上市金控中排名第六，EPS 突破 2 元，來到 2.09 元，主要獲利動能來自證券及銀行，主要受惠台股交投熱絡，銀行手收淨收益也較上月成長。
累計獲利第四、五名依舊競爭激烈，目前由兆豐金的 293.21 億元勝出，略贏凱基金的 291.4 億元，凱基金控旗下人壽易受新台幣匯率影響，避險成本面臨沉重壓力，但仍伺機實現資本利得，帶動獲利較前一月成長。
值得注意的是，200 億元俱樂部新增 2 名成員，分別為玉山金及第一金，累計稅後純益為 208.76、208.08 億元，EPS 則為 1.31、1.48 元。14 家金控中已有 8 家獲利衝破 200 億元大關。
新光金擺脫前一月虧損的陰霾，9 月稅後純益 9.59 億元，累計獲利回升至 197.72 億元，EPS 為 1.24 元，不過，10 月以來股匯波動仍劇烈，新光金累計獲利要想站回 200 億元，依舊面臨龐大的避險成本壓力。
新台幣兌美元匯率近月持續走升，使得國內壽險業獲利受到壓抑，9 月再升 2.89 角、升幅 0.91%，但較 8 月改善，不過，避險成本壓力依舊很大，所幸業者伺機實現資本利得，以維持獲利穩健，此外，9 月台股震盪劇烈，全月跌幅不多，但量能明顯穩縮，使得金控旗下證券商經紀業務收入受到影響，銀行方面，由於各項業務的手收淨收益持續成長，為金控提供穩健動能。
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