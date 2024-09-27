〈國泰金技術年會〉跨機構防詐 國泰、中信、玉山、新光成功驗證聯邦學習架構

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 11:36

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為有效掌握防詐先機，建立金融業的防詐生態圈，國泰攜手中國信託、玉山及新光四大金融同業，使用國泰金控 (2882-TW) 技術架構 CaFe，透過金融科技創新園區 FinTechSpace 聯合自主實證機制，於上半年啟動為期 5 個月的「聯邦學習防詐實證計畫」，成功驗證此新技術在打詐的成效，聯邦學習是一項突破性的技術，有效解決金融業面臨的數據孤島問題，在傳統的數據交換模式下，各家銀行因資料保護和資安要求無法實現即時共享。

國泰金控昨 (26) 日於「2024 國泰金控技術年會」上，與現場近 500 位聽眾共同分享實證結果。 FinTechSpace 執行總監洪杉源表示，園區成立 6 年來致力於推動金融科技的落地應用，推出的「聯合自主實證輔導機制」，提供合規討論與調整、技術及商務媒合等多重面向輔導措施，成功推動多家金融機構運用聯合學習及資料隱私強化技術，發展出「防範詐騙及金融犯罪」模型，未來期能落地推廣，集合金融同業的力量，強化預警機制，保障民眾財產安全。

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國泰金數數發中心暨國泰世華銀行副總經理梁明喬表示，國泰金從 2021 年即投入科技開發資源於聯邦學習技術中，並多次於集團內部進行多次的場景 POC (Proof of Concept) 驗證。因此在 2024 年 CaFe 聯邦學習框架構日趨成熟下加入實證計畫，此次實證從架構佈署、模型訓練到環境監控皆由國泰金設計，從中透過導入臨櫃攔阻成效優異的國泰世華銀行所蒐集之詐騙樣態及友行的案例補充，加強各自內部潛在的犯罪案件的識別機會，以國泰為例，在精準度維持下，提升 20% 異常帳戶捕捉率。

聯邦學習技術採用「資料不動，模型動」的方式，透過在聯邦成員間傳遞模型參數，確保原始資料不離開各機構的安全場域，僅共享加密後的模型參數，實現高效、安全的數據應用，無需交換客戶個資，既能保障隱私，又能提升各金融機構的偵測精度，讓各金融機構在不同犯罪樣態的數據基礎上共同提升防詐能力。

玉山金科技長張智星表示，玉山銀行參與本次聯邦學習技術實證，藉由與多家金融機構合作，共同訓練模型，與各金融業者切磋，並強化彼此防詐能力，展現了同業合作的新境界。玉山銀行也認為聯盟共同協作，持續強化數據分析與 AI 應用，是打造精準防詐網路，守護客戶資產安全的嶄新一頁。

中國信託銀行資深副總經理王俊權分享，本次實證案運用聯邦學習新技術，跨機構學習不同銀行之詐騙態樣，提升對潛在詐騙案件的識別並額外捕捉警示戶。同時也讓不同機構在各自的法遵與資安框架下尋求共識，聚合各家模型特徵，聯合把防詐的斷點消除，提高詐騙偵測的準確性和廣度，為未來跨金融機構的協作應用建立基礎與標竿。

新光銀行總經理李正國亦非常支持此案，更親自參與進度月會，透過此案開創了跨機構協作的寶貴機會，在確保資訊安全與法令遵循下，有感提升模型成效，進而強化新光銀行打詐量能。