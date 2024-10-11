鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至43.64元，預估目標價為635元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 14:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由44.13元下修至43.64元，其中最高估值50.35元，最低估值36.34元，預估目標價為635元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|50.35(50.35)
|52.38
|61.74
|最低值
|36.34(36.34)
|38.5
|41.93
|平均值
|43.19(43.42)
|44.31
|50.88
|中位數
|43.64(44.13)
|42.86
|48.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|604,230,000
|767,983,370
|898,893,640
|最低值
|538,616,630
|587,736,110
|626,517,030
|平均值
|579,452,500
|653,802,400
|734,978,380
|中位數
|585,905,000
|651,449,500
|717,892,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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