中東原油供應恐中斷 國際油價朝周線連二紅邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-11 15:38

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國際油價今 (11) 日小幅走跌，但持續朝周線連二紅邁進，市場正密切關注颶風對美國需求造成的衝擊，加上以色列可能攻擊伊朗石油設施，令市場憂心可能造成更廣大的供應中斷影響。

截至台灣時間今日下午 2 點 30 分，布蘭特原油期貨價格 (BRENT) 下跌 0.4%，或 29 美分至每桶 79.11 美元，美國西德州中質原油期貨亦跌 0.3%，或 21 美分至每桶 75.64 美元，但兩者本周漲幅仍將達 1% 到 2% 之間。

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IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 說，「受地緣政治風險推動反彈，油價持續延續周線漲勢」，但原油庫存仍高，加上聯準會 (Fed) 降息步伐可能更放緩，令油價近期漲勢承壓。

在美國，颶風米爾頓週四 (10 日) 橫越佛州與大西洋，造成至少 10 人死亡，數百萬人無電可用。

日產證券旗下 NS Trading 總裁 Hiroyuki Kikukawa 說：「投資人正在評估颶風損害對美國經濟和燃料需求可能帶來的影響。油價可能徘徊在當前 200 日平均線附近，而以色列是否攻擊伊朗石油設施為主要擔憂。」

布蘭特原油 200 日均價為每桶 81.68 美元，西德州中質原油 200 日均價則為每桶 77.36 美元。

伊朗上週二 (1 日) 向以色列發射 180 多枚飛彈，增加了後者對伊朗石油設施進行報復的可能性，導致油價飆升，以色列迄今則尚未採取報復行動。

然而，以色列國防部長加蘭特表示，針對伊朗的任何打擊都將是「致命的、精確的和令人驚訝的」。

伊朗支持多個與以色列作戰的組織，包括黎巴嫩真主黨、加薩哈馬斯和也門胡塞武裝。

黎巴嫩衛生部表示，以色列週四晚間對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動攻擊，造成 22 人死亡、至少 117 人受傷。黎巴嫩安全部門消息人士指出，至少一位真主黨高層是以色列本輪攻擊的目標。

另據《路透社》報導，波斯灣國家正在遊說華府阻止以色列襲擊伊朗的石油設施，因為擔心衝突若是升級，石油設施可能會受到德黑蘭代理人的攻擊。