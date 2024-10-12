〈能源盤後〉中東劍拔弩張 周五擔憂稍緩 原油仍連周上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-10-12 05:55

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原油期貨周五 (11 日) 小跌，但由於投資者權衡中東衝突擴大至威脅其原由流動之可能性，周線返回上升，為連續第二周上漲。與此同時，颶風米爾頓導致美國佛州數百萬用戶斷電後，天然氣價格本周 3 跌近 8%。

能源商品價格

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11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 29 美分或 0.4%，收每桶 75.56 美元，但本周仍上漲 1.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 36 美分或近 0.5%，收每桶 79.04 美元，本周仍上漲 1.3%。

11 月交割汽油期貨價格下跌不到 0.1%，收每加侖 2.15 美元，本周上漲 2.7%。

11 月交割熱燃油期貨價格小跌 0.3%，收每加侖 2.34 美元，本周上漲近 1.4%。

11 月交割天然氣價格下跌 1.6%，收每百萬 Btu 2.63 美元，本周大跌 7.8%。

市場驅動力

CIBC Private Wealth US 高級能源交易員 Rebecca Babin 表示，原油經歷了「動盪的一周，地緣政治頭條新聞給交易員帶來了沉重打擊」。

在中東局勢緊張的背景下，油價本周連續兩周上漲。然而，周五油價下跌，係因投資者對中東局勢的擔憂有所緩解，尤其是在美國拜登總統對以色列可能攻擊伊朗能源基礎設施的言論進行修正之後，以及中國未能推出廣受期待的新刺激措施，這些因素導致油價回調，儘管周五收盤仍高於當日低點。

市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，周五的交易行為突顯市場情緒的快速變化，以及在基本面疲弱的情況下，追逐地緣政治漲勢的信心普遍不足。他指出，交易者不希望在長周末前持有空頭頭寸，因為以色列可能會對伊朗發動攻擊，恐導致下周亞洲市場開盤時油價跳漲。(今年 10 月 14 日為美國假日哥倫布日)

此外，Razaqzada 認為中國財政部可能宣布「實質性的財政支持來刺激疲軟的經濟」，可望緩解市場對能源需求的擔憂。隨著伊朗上周發射的彈道導彈引發的不確定性，油價也因此受到支持。以色列可能針對伊朗的石油產業進行打擊，而伊朗則可能攻擊該地區其他油氣基礎設施以作為回應。

RBC 資本市場全球商品策略負責人 Helima Croft 表示，白宮可能會鼓勵以色列針對煉油廠攻擊而非石油出口設施，因為這樣的經濟衝擊可更直接地影響伊朗。然而，她也指出，美國的影響力可能不如 4 月時那樣強大，當時以色列對早期導彈攻擊的反應相對較為克制。

根據報導，伊朗已警告海灣國家，別允許以色列在任何攻擊中使用其空域，否則將面臨報復。Croft 提到：「4 月時，以色列的導彈和戰機曾飛越敘利亞和伊拉克，軍事策略家指出，這條北方路徑是最有可能的攻擊路徑。」這可能使伊拉克的石油供應面臨風險，因為華盛頓官員強調了伊朗支持的民兵針對該國油氣基礎設施的威脅。

在其他能源交易方面，天然氣價格本周五下跌，且本周遭受重大損失。Capital Economics 氣候和商品經濟學助理 Hamad Hussain 指出，周三在佛羅里達州登陸的米爾頓颶風使超過 300 萬人失去電力。他強調，佛羅里達州是美國僅次於德克薩斯州的第二大天然氣消費州。