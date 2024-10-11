〈能源盤後〉市場關注中東局勢 油價漲近 4% 本周轉漲
鉅亨網編譯許家華 2024-10-11 05:57
原油期貨周四 (10 日)收高，促使本周走漲，係因市場持續擔心以色列和伊朗之間發生更直接的對抗，威脅中東原油流動。但同時，市場也擔憂中國 (全球最大原油進口國) 的需求以及供應充足的前景，因此上行空間仍然有限。
能源商品價格
市場驅動力
SIA 財富管理投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 指出，中東衝突仍然令人擔憂，尤其若有任何軍事行動影響原油生產或運輸。但因為周一沒有發生重大事件，擔憂有所降溫，但情況可能無預警地隨時發生變化。
原油價格連續兩個交易日走跌，這期間 WTI 原油價格跌逾 5%，係因官方數據顯示，美國原油庫存大幅增加，且以色列還未見對伊朗上周空襲的報復行動，伊朗支持的真主黨高層也贊同停火。此外，中國進一步刺激措施缺乏後續行動也導致基調走弱，儘管市場預期北京當局將採取更多行動。
《華盛頓郵報》報導，一位匿名以色列官員表示，以色列安全內閣將於周四晚間開會，就伊朗 10 月 1 日飛彈襲擊的回應進行投票表決。
瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「地緣政治風險仍然傾向於上行，中國本周末可望宣布一項良好的財政刺激方案，這些期待縮限油價的疲軟程度。」
SIA 財富管理公司的 Cieszynski 指出，自從上周 OPEC + 會議結束，主要生產國同意「堅持生產計畫並打擊作弊行為」之後，油價的主要驅動力一直是對中國和全球需求的情緒。「本周油價波動較大，但主要反映市場對中國及其刺激計畫的情緒起伏。」
在紐約商業交易所，在美國能源資訊局 (EIA) 公布最新供應報告後，天然氣價格小幅收漲，擺脫早盤跌幅。然而，根據道瓊市場數據，近月天然氣期貨本月迄今仍跌 8.5%。
EIA 公布，上周 (10/4 止) 美國儲存的天然氣供應量增加 820 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 720 億立方英呎。
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