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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至3.9元，預估目標價為41.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.9元，其中最高估值4.27元，最低估值3.61元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.27(4.27)4.223.64
最低值3.61(3.46)3.373.64
平均值3.91(3.84)3.673.64
中位數3.9(3.72)3.553.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值186.81億195.86億187.10億
最低值177.74億179.41億187.10億
平均值181.15億186.10億187.10億
中位數178.91億183.02億187.10億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.830.390.133.101.36
營業收入114.09億120.89億147.89億174.63億173.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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