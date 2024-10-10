search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 14:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.79元，其中最高估值6.63元，最低估值3.69元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.63(6.63)6.477.053.28
最低值3.69(2.49)2.613.63.28
平均值4.8(4.54)4.625.363.28
中位數4.79(4.51)4.715.273.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值195.79億208.86億193.59億163.00億
最低值165.39億158.29億161.58億163.00億
平均值180.85億181.54億182.58億163.00億
中位數181.47億180.38億186.61億163.00億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-2.530.015.71-13.54
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

相關行情

台股首頁我要存股
YPF有限責任23.596.74%

延伸閱讀


Empty