鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.79元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 14:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.51元上修至4.79元，其中最高估值6.63元，最低估值3.69元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.63(6.63)
|6.47
|7.05
|3.28
|最低值
|3.69(2.49)
|2.61
|3.6
|3.28
|平均值
|4.8(4.54)
|4.62
|5.36
|3.28
|中位數
|4.79(4.51)
|4.71
|5.27
|3.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195.79億
|208.86億
|193.59億
|163.00億
|最低值
|165.39億
|158.29億
|161.58億
|163.00億
|平均值
|180.85億
|181.54億
|182.58億
|163.00億
|中位數
|181.47億
|180.38億
|186.61億
|163.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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