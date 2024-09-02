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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為26.50元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 12:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元下修至3.9元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為26.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.31(6.31)6.736.813.33
最低值2.49(2.49)3.072.323.33
平均值4.17(4.24)4.414.633.33
中位數3.9(4.18)3.614.253.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值195.79億208.86億194.77億163.82億
最低值156.52億134.82億141.50億163.82億
平均值175.54億173.97億172.26億163.82億
中位數181.94億178.15億176.47億163.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-2.530.015.71-13.54
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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