鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為27.15元
鉅亨網新聞中心 2024-09-16 12:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.21元上修至4.51元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為27.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.31(6.31)
|6.73
|7.05
|3.28
|最低值
|2.49(2.49)
|3.12
|4.17
|3.28
|平均值
|4.37(4.29)
|4.71
|5.32
|3.28
|中位數
|4.51(4.21)
|4.06
|4.35
|3.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195.79億
|208.86億
|194.77億
|163.00億
|最低值
|160.84億
|134.82億
|149.05億
|163.00億
|平均值
|178.44億
|177.67億
|178.29億
|163.00億
|中位數
|183.23億
|179.66億
|185.44億
|163.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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