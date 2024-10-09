賴清德將發表國慶演說 路透爆料：北京擬在台灣周邊舉行軍演

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-09 09:30

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總統賴清德明天（10 日）即將在總統府前發表國慶演說，慶祝中華民國建國 113 年，我政府官員透露，本周共軍可能在台灣附近舉行軍事演習，以國慶演說為藉口，向台灣施壓。

據《路透》周一報導，一名台灣高階國安官員表示，我方的判斷是，「不論賴清德在 10 月 10 號說了什麼」，對岸都可能在台灣周邊舉行另一場軍演，並命名為「聯合利劍－2024B」。

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《路透》看到的台灣內部國安備忘錄指出，我政府認為，北京可能把演習歸咎於賴清德的演說是一種「挑釁」。

備忘錄還指出，北京不斷試探各國底線，最大限度延伸在灰色地帶的行動。

今年 5 月 20 日，賴清德在就職演說中曾向對岸喊話：「希望中國正視中華民國存在的事實」，並重申蔡英文任期內提出的「四個堅持」。

這場演說被國民黨等批評為「新兩國論」，大陸國台辦則是批評賴清德「勾結外部勢力」，譴責他違背台灣民意，破壞台海穩定。隨後解放軍就在台灣周圍展開名為「聯合利劍－2024A」的「懲罰性」軍演。

此外，上周賴清德在大巨蛋國慶晚會致詞時提到，就年紀來說，中共絕不可能是中華民國的祖國，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國 75 歲以上民眾的祖國」。

這番話引發各界熱議，國台辦似仍在放十一國慶連假，遲遲未回應，直到假期結束，周二才做出回應。

國台辦發言人朱鳳蓮在周二晚間說，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，透過突出兩岸政治分歧，蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，鉗制台灣的國家認同、民族認同。

朱鳳蓮指出，賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。