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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為15.33元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.17元，其中最高估值0.41元，最低估值0.02元，預估目標價為15.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.41(0.41)0.830.91.65
最低值0.02(0.02)0.150.270.3
平均值0.19(0.18)0.440.660.83
中位數0.17(0.16)0.430.680.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值312.19億316.00億328.63億339.87億
最低值270.23億275.63億274.98億274.17億
平均值290.92億295.18億301.11億305.23億
中位數292.43億292.92億302.80億310.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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