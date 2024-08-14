鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為15.33元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.17元，其中最高估值0.41元，最低估值0.02元，預估目標價為15.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.41(0.41)
|0.83
|0.9
|1.65
|最低值
|0.02(0.02)
|0.15
|0.27
|0.3
|平均值
|0.19(0.18)
|0.44
|0.66
|0.83
|中位數
|0.17(0.16)
|0.43
|0.68
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|312.19億
|316.00億
|328.63億
|339.87億
|最低值
|270.23億
|275.63億
|274.98億
|274.17億
|平均值
|290.92億
|295.18億
|301.11億
|305.23億
|中位數
|292.43億
|292.92億
|302.80億
|310.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.13
|1.13
|0.65
|0.75
|0.32
|營業收入
|302.71億
|301.52億
|317.60億
|297.19億
|294.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至14.95元，幅度約5.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至14.95元，幅度約5.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為14.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為15.33元
下一篇